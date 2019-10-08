Пенсионерка умерла во время скандинавской ходьбы в Невельском районе

15:36, 08 октября 2019, ПАИ

Труп пожилой женщины обнаружен в окрестностях деревни Подлужье Невельского района. При ней были палки для скандинавской ходьбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Отмечается, что пенсионерку нашел местный житель. При осмотре трупа установлено, что смерть, которая произошла недавно, не носит криминальный характер. Не исключается, что женщине стало плохо во время скандинавской ходьбы.

Проверку проводит Великолукский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Псковской области.