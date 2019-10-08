Более 12 млрд рублей налогов поступили в бюджет Псковской области в этом году

17:35, 08 октября 2019, ПАИ

Доходы консолидированного бюджета Псковской области пополнили 12,3 млрд рублей налогов и сборов (рост на 5,9%), из которых в казну региона поступили 9,6 млрд рублей, в местные бюджеты – 2,6 млрд рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Управления ФНС России, в федеральный бюджет перечислено 4,1 млрд рублей налогов.

Всего за девять месяцев этого года областное ведомство мобилизовало 16,4 млрд рублей налогов и сборов, что на 602,1 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Формирование доходов консолидированного бюджета региона за январь-сентябрь обеспечено на 53,2% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (6,5 млрд рублей), на 20,8% за счет поступлений налога на прибыль организаций (2,6 млрд рублей), на 15% за счет налогов на имущество (1,8 млрд рублей) и на 10,4% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (1,3 млрд рублей).

За прошедший период времени в государственные внебюджетные фонды России налоговые органы Псковской области мобилизовали 11,4 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 8,6 млрд рублей, в Фонд социального страхования РФ – 929,6 млн рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,9 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что по итогам девяти месяцев налоговые органы региона сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.