Коллективы из четырёх стран соберутся на фольклорном фестивале в Пскове

18:07, 08 октября 2019, ПАИ

На ежегодном традиционном Международном фольклорном фестивале «Золотые родники» соберутся 15 фольклорных коллективов из Ленинградской, Тверской, Вологодской и Псковской областей, Белоруссии, Латвии и Эстонии. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области, фестиваль состоится 11-12 октября в Пскове.

11 октября в 11:00 в Центре народного творчества пройдет круглый стол «Свадебные традиции» при участии специалистов из 9 районов Псковской области. Методисты районных центров, специалисты сельских клубов и библиотек, руководители фольклорных любительских объединений, студенты колледжа искусств заслушают доклады по теме «Свадебная обрядность псковичей», основанные на экспедиционной работе. Участники круглого стола узнают об обрядах, проводимых в канун свадебного дня, сборах под венец, традиционных угощениях на свадьбе, как и зачем готовили девичью «красу» и шили «шелугу». Все исследовательские материалы войдут в Реестр объектов нематериального культурного наследия Псковской области и будут размещены на сайте регионального центра народного творчества.

В 17:00 фестивальная программа продолжится праздничным концертом в Нееловском культурно-досуговом центре. В концерте примут участие творческие коллективы из Белоруссии, Латвии, Великого Устюга и Твери, фольклорный ансамбль «Веретье» из Псковского района.

В 19:00 запланирована молодежная вечёрка «Покров у двора» в Центре народного творчества. Перед зрителями выступят фольклорный ансамбль «Заряница» из Великих Лук и клуб любителей фольклора «Гулы» из Пскова.

12 октября псковичей приглашают в Городской культурный центр, где с 15:00 будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Умелые руки» под руководством ведущих мастеров Псковской области. Также откроется выставка-продажа изделий, выступит фольклорный ансамбль «Скоморошина» из Пскова (руководитель - Наталья Иванова), состоится этнографический квест, за победу в котором вручат приз с логотипом фестиваля.

В 16:00 в концертном зале ГКЦ начнется гала-концерт «От сердца к сердцу», на котором выступят фольклорные ансамбли и ансамбли танца из Пскова, Великих Лук и других муниципальных образований региона, Ленинградской, Вологодской, Тверской областей, Белоруссии, Латвии, Эстонии. Более 200 участников в этот день представят лучшие образцы традиционной культуры своей земли. Зрители увидят латышские и эстонские народные танцы, белорусские и казачьи песни, наигрыши на цимбалах, балалайке, гармони и других народных инструментах. Артисты исполнят песни на сетоском, белорусском, эстонском языках. Культуру Псковской области презентуют коллективы и исполнители из Пскова, Гдовского, Псковского, Себежского, Опочецкого и Пушкиногорского районов.

Всем участникам фестиваля вручат специально разработанную сувенирную продукцию. Также гостей познакомят с достопримечательностями Псковской области, для них подготовлены экскурсионные программы и встречи.

Организатор мероприятия - Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.

Задачей фестиваля является сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия и знакомство с традициями ближнего зарубежья.