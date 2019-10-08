День образования СОБРа отметили в Пскове

17:59, 08 октября 2019, ПАИ

Торжественное собрание, посвященное Дню образования специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии прошло в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники спецподразделения и ветераны. Наиболее отличившиеся сотрудники спецподразделения получили почётные грамотны и благодарности.

«Каждый из вас обладает особыми профессиональными качествами - силой и выносливостью, отвагой и смелостью, умением работать в команде в любой, даже в самой сложной обстановке. Вас отличает способность в трудную минуту помочь, поддержать товарища, протянуть ему руку помощи», - подчеркнул начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.

В Псковской области специальный отряд быстрого реагирования создан в 1993 году.