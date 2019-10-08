Instagram лишится вкладки «Подписки»

19:53, 08 октября 2019, ПАИ

Интерфейс приложения Instagram лишится вкладки «Подписки», благодаря которой пользователи могли видеть, какие фотографии нравятся их друзьям и на какие аккаунты они подписываются. Как пишет ТАСС, об этом заявил начальник отдела продукции компании Вишал Шаха.

«Люди не всегда знали, что кто-то видит их активность. Значит, у нас есть функция, которая не выполняет своей прямой задачи, но удивляет людей, когда они узнают о ней», – приводит его слова издание.

Отмечается, что вкладка «Подписки» нередко становилась «неприятным сюрпризом» для некоторых пользователей, поскольку иногда они видели, что их друзья или близкие ставят «лайки» под неоднозначными публикациями. Планируется, что теперь эта информация станет приватной.