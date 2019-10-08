Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября

21:02, 08 октября 2019, ПАИ

Прощальный концерт группировки «Ленинград» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 12 октября в 20:00, пишет Федеральное агентство новостей.

По мнению фронтмена музыкального коллектива Сергея Шнурова, который ранее сообщил о роспуске группы, дальше уже некуда стремиться. «В составе «Ленинграда» мы всего достигли», — сообщил он.

Ожидается, что финальный концерт посетят 55 тысяч зрителей. «Секрет нашего успеха в том, что мы очень долго делаем довольно уникальный продукт, и так больше никто не может», — приводит издание слова Сергея Шнурова.

Прощальный концерт «Ленинграда» продлится около 2,5 часов. На разогреве выступит барабанное шоу DrumTime.