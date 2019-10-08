0
21:02
Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября
19:30
Псковская область заняла третье место среди регионов СЗФО по производству молока
18:27
Объявлен аукцион на подготовку документации для ремонта обрушившегося моста в Себежском районе
18:11
Как предупредить болезни: ПАИ-live Надеждой Рагозиной
17:43
Более 40 млн рублей направят на реконструкцию Псковской областной библиотеки
17:40
Псковский симфонический оркестр может получить статус губернаторского
17:29
Редактор спортивного портала будет бороться за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
Еще новости
Общество

Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября

Прощальный концерт группировки «Ленинград» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 12 октября в 20:00, пишет Федеральное агентство новостей.

По мнению фронтмена музыкального коллектива Сергея Шнурова, который ранее сообщил о роспуске группы, дальше уже некуда стремиться. «В составе «Ленинграда» мы всего достигли», — сообщил он.

Ожидается, что финальный концерт посетят 55 тысяч зрителей. «Секрет нашего успеха в том, что мы очень долго делаем довольно уникальный продукт, и так больше никто не может», — приводит издание слова Сергея Шнурова.

Прощальный концерт «Ленинграда» продлится около 2,5 часов. На разогреве выступит барабанное шоу DrumTime.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября
08 октября 2019
Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября
Псковская область заняла третье место среди регионов СЗФО по производству молока
08 октября 2019
Псковская область заняла третье место среди регионов СЗФО по производству молока
Объявлен аукцион на подготовку документации для ремонта обрушившегося моста в Себежском районе
08 октября 2019
Объявлен аукцион на подготовку документации для ремонта обрушившегося моста в Себежском районе
Как предупредить болезни: ПАИ-live Надеждой Рагозиной
08 октября 2019
Как предупредить болезни: ПАИ-live Надеждой Рагозиной
Более 40 млн рублей направят на реконструкцию Псковской областной библиотеки
08 октября 2019
Более 40 млн рублей направят на реконструкцию Псковской областной библиотеки
Псковский симфонический оркестр может получить статус губернаторского
08 октября 2019
Псковский симфонический оркестр может получить статус губернаторского
Редактор спортивного портала будет бороться за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
08 октября 2019
Редактор спортивного портала будет бороться за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
Воспитанница интерната из Псковской области представит своё платье на «Неделе моды» в Москве
08 октября 2019
Воспитанница интерната из Псковской области представит своё платье на «Неделе моды» в Москве

Идет загрузка...