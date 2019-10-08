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Общество

Вероника Скворцова: Каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов

Не менее двух автомобилей для перевозки пациентов должно быть в каждой центральной районной больнице России. Как пишет ТАСС, об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Мы считаем необходимым вернуться к тому приказу, который был в советское время - каждая центральная районная больница должна иметь не менее двух машин, которые работают как шаттлы для перевозки пациента. Каждая районная больница - не менее одного шаттла», - приводит ее слова издание.

Вероника Скворцова добавила, что Минздрав России ежегодно оказывает помощь регионам в покупке новых машин. Также она пояснила, что количество врачебных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с 2014 года увеличилось в России на 26%.

По ее словам, число врачей в первичном медицинском звене с 2014 года увеличилось на 4 тыс. человек и сейчас составляет 305 тыс. Участковых врачей стало больше на 3,7 тыс. человек.

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