Пик метеорного потока Дракониды смогут увидеть жители России в ночь на 9 октября

20:28, 08 октября 2019, ПАИ

Пик активности метеорного потока Дракониды будет доступен для наблюдений на территории России в ночь на 9 октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщила астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

«В октябре нас ожидают два звездных дождя - Дракониды и Ориониды. Дракониды появятся в ночь на 9 октября, а в ночь на 21 октября будет максимум другого метеорного потока, который называется Ориониды, то есть нужно смотреть на созвездие Ориона», - отметила она.

Ожидаемый пик активности - 15 метеоров в час, а наилучшее время для наблюдений [в средней полосе России] – после часа ночи. Метеорный поток Дракониды продлится около недели, но после 9 октября количество метеоров заметно уменьшится.