Владимир Путин поручил оценить расходы на переход к новой системе оплаты труда медикам

22:26, 08 октября 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с органами исполнительной власти регионов провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения, сформированной на основе установленных правительством РФ требований», - говорится в документе.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица российских субъектов. Срок - 20 сентября 2020 года.

2 октября министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что переход на новую систему оплаты труда медицинских работников потребует не менее 2-х лет.