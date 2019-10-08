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Общество

Владимир Путин поручил оценить расходы на переход к новой системе оплаты труда медикам

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с органами исполнительной власти регионов провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения, сформированной на основе установленных правительством РФ требований», - говорится в документе.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица российских субъектов. Срок - 20 сентября 2020 года.

2 октября министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что переход на новую систему оплаты труда медицинских работников потребует не менее 2-х лет.

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