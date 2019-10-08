Нацеленный на повышение эффективности госзакупок законопроект внесли в Госдуму

21:43, 08 октября 2019, ПАИ

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, пишет РИА Новости.

Законопроект предусматривает заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства акцентировал внимание на том, что эти изменения позволят пресечь практику закупок у единственного поставщика, когда конкурс признан несостоявшимся.

По его словам, недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов, оставить «своих» поставщиков. В итоге одна лишь компания участвует в конкурсе, и она признаётся победителем, поскольку конкурс до этого признали несостоявшимся.

Теперь, как отметил премьер-министр, такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой. И только с их согласия будет заключаться контракт. Эти изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет определять правительство.