Законопроект о блокировке пользователей мессенджеров назвали технически нереализуемым

22:42, 08 октября 2019, ПАИ

Законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и e-mail за распространение запрещенной в России информации, технически нереализуем. Как пишет ТАСС, об этом сообщил источник в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Мы считаем, что очень опасно - выносить законы, которые нереализуемы технически и дискредитируют власть в глазах граждан. Мессенджер и сервис не должны видеть переписку своих клиентов. Это может привести лишь к тому, что все уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN», - приводит издание слова источника в министерстве.

8 октября группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации.