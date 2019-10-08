Сверхмощные радары закроют Крым
Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции «Ниобий-СВ», пишет газета «Известия».
Эти станции, которые поступят на вооружения до конца 2019 года, легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. Подчеркивается, что за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик «Ниобий» практически неуязвим.
Эксперты отмечают, что появление радаров усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении.