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Общество

Сверхмощные радары закроют Крым

Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции «Ниобий-СВ», пишет газета «Известия».

Эти станции, которые поступят на вооружения до конца 2019 года, легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. Подчеркивается, что за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик «Ниобий» практически неуязвим.

Эксперты отмечают, что появление радаров усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении.

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