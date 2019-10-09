Великолучанин получил ожоги на пожаре в сараях

10:10, 09 октября 2019, ПАИ

47-летний мужчина пострадал в результате возгорания сараев на Нелидовском проспекте в Великих Луках 8 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре в хозяйственных постройках поступило на пульт дежурного в 21:27. Огонь уничтожил пять сараев, а в шести строениях повредил стены.

Пострадавшего на пожаре мужчину госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу с термическими ожогами 1-2 степеней правого предплечья.

Пожарным удалось спасти дом, баню и четыре надворные постройки. Предположительная причина возгорания - поджог.