Пожилой велосипедист погиб в результате наезда автомашины на улице Коммунальной в Пскове

09:27, 09 октября 2019, ПАИ

В Пскове на улице Коммунальной около 21:00 8 октября автомобиль БМВ сбил 79-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулём автомобиля сидел 25-летний молодой человек.

В результате ДТП пенсионер получил многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его доставили в больницу, где мужчина впоследствии скончался.

По словам очевидцев произошедшего, погибший – Заслуженный врач Российской Федерации, анестезиолог.