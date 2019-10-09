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Пожилой велосипедист погиб в результате наезда автомашины на улице Коммунальной в Пскове

Фото очевидцев произошедшего из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

В Пскове на улице Коммунальной около 21:00 8 октября автомобиль БМВ сбил 79-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулём автомобиля сидел 25-летний молодой человек.

В результате ДТП пенсионер получил многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его доставили в больницу, где мужчина впоследствии скончался.

Фото очевидцев произошедшего из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

По словам очевидцев произошедшего, погибший – Заслуженный врач Российской Федерации, анестезиолог.

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