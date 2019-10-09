Несколько помещений псковской поликлиники и два кабинета врачей общей практики закрыли на ремонт

12:43, 09 октября 2019, ПАИ

В зданиях Псковской городской поликлиники проводятся плановые ремонтные работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Так, ремонт идёт в некоторых помещениях в поликлинике №1 на улице Кузнецкой, 19, в поликлинике №2 на улице Коммунальной, 23 и в поликлинике №3 на улице Индустриальной, 8.

Кроме того, проводятся плановые работы в кабинетах и офисах врачей общей практики на улице Красноармейской, 26 и на улице Коммунальной, 81.

На период ремонта пациентов указанных офисов будут принимать на улицах Киселёва, 8 и Коммунальной, 23.

Ремонтные работы планируется завершить до 1 ноября. По возникшим вопросам псковичи могут обращаться по телефонам регистратуры поликлиники №2 (8112) 56-78-15 и 56-96-98, по телефону регистратуры подразделения на улице Киселева, 8 29-83-60, а также в приёмную главного врача по телефону 53-49-42.