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Общество

На Талабских островах проведут совместный с региональным оператором субботник

На Талабских островах в ближайшее время организуют и проведут субботник при участии регионального оператора. Такое поручение дал губернатор Псковской области 9 октября в ходе визита на острова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Тема уборки и вывоза мусора с островов стала одной из центральных в последние месяцы в общении с местными жителями. По их словам, количество мусора стало стихийно расти в связи с увеличением потока туристов. Ежегодно сюда прибывают порядка 15 тысяч человек. Как отметил местный житель Федор Кочевин, когда на островах проживали 3,5 тысячи человек, такого объема мусора как сейчас не было.

Благодаря участию регоператора в решении вопроса удалось обеспечить вывоз отходов с островов. Но затраты на это в разы выше в сравнении с вывозом мусора на материке. Именно поэтому обсуждается возможность установления экологического или туристического сбора для покрытия части затрат.

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