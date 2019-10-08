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Культура

Спектакль для детей от полутора лет готовит Псковский театр

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина готовит спектакль для детей от полутора лет. Это будет постановка «Я сделал крылья и летал» по стихам Романа Сефа, сообщили Псковском агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Премьера бэби-спектакля состоится 19, 20 и 25 октября в 11:00 в медиахолле театра, где будет создан специальный шатёр.

Режиссер спектакля петербурженка Екатерина Ложкина-Белевич. Она является актрисой Большого театра кукол.  В постановке заняты актёры Мария Петрук, Александр Овчаренко, Ислам Галиуллин (студент 3-го курса РГИСИ).

Продолжительность спектакля составляет 45 минут, билеты можно приобрести на сайте театра.
 

«Бэби-театр отлично подойдет, чтобы сделать первые шаги в познании театрального искусства. Спектакли проходят в домашней атмосфере, для представлений выбирают простые и понятные сюжеты, в которых дети принимают непосредственное участие. Маленькие зрители не отделены от сцены, а находятся в непосредственной близости к ней: сидят на подушках и наблюдают за происходящим, максимально погружаясь в историю», - отметили в Театрально-концертной дирекции.

Первый бэби-спектакль Псковский театр выпустил в прошлом году.  Тогда в репертуаре появился «Год жирафа».

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