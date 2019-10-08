Спектакль для детей от полутора лет готовит Псковский театр

12:16, 09 октября 2019, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина готовит спектакль для детей от полутора лет. Это будет постановка «Я сделал крылья и летал» по стихам Романа Сефа, сообщили Псковском агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Премьера бэби-спектакля состоится 19, 20 и 25 октября в 11:00 в медиахолле театра, где будет создан специальный шатёр.

Режиссер спектакля петербурженка Екатерина Ложкина-Белевич. Она является актрисой Большого театра кукол. В постановке заняты актёры Мария Петрук, Александр Овчаренко, Ислам Галиуллин (студент 3-го курса РГИСИ).

Продолжительность спектакля составляет 45 минут, билеты можно приобрести на сайте театра.



«Бэби-театр отлично подойдет, чтобы сделать первые шаги в познании театрального искусства. Спектакли проходят в домашней атмосфере, для представлений выбирают простые и понятные сюжеты, в которых дети принимают непосредственное участие. Маленькие зрители не отделены от сцены, а находятся в непосредственной близости к ней: сидят на подушках и наблюдают за происходящим, максимально погружаясь в историю», - отметили в Театрально-концертной дирекции.

Первый бэби-спектакль Псковский театр выпустил в прошлом году. Тогда в репертуаре появился «Год жирафа».