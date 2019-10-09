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Общество

Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области

В следующем году в Псковской области подготовят почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики. Обучение будет проводиться в рамках национальной программы «Цифровая экономика» совместно с в Псковским государственным университетом, сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев. 

«Эту работу мы ведем в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Пока у нас в высшей школе не выпущено ни одного специалиста, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики. Но уже в 2020 году вместе с ПсковГУ мы намерены выпустить из университета около 1 тыс. выпускников с такими навыками. Для этого вуз будет обучать выпускников последних курсов компетенциям цифровой экономики, работе с аналитическими данными, математическим компетенциям», - отметил Денис Матвеев.

По его словам, специалисты в сфере цифровой экономики востребованы в Псковской области: они нужны в каждой сфере - в медицине, образовании, культуре.

«Сотрудничество с вузом позволит нам подготовить кадры по различным направлениям. Суть в том, чтобы хотя бы один новый специалист на предприятии обладал этими компетенциями. Население сейчас не всегда понимает, что такое цифровая экономика. А для этого нужно обучить молодых специалистов, которые будут как тьюторы - будут делиться в органах власти и на предприятиях своим опытом», - заявил Денис Матвеев.

Он отметил, что специалист по цифровой экономике в том числе должен уметь работать в команде. «С помощью цифровизации мы используем накопленный банк данных информации, его анализируем и прогнозируем какие-либо события, делаем анализ и прогноз. Чтобы эти данные правильно агрегировать и дальше правильно использовать, человек должен уметь работать в команде - эти компетенции относятся к цифровой экономике», - пояснил председатель профильного комитета.

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