Семинар по успешному участию в госзакупках для компаний малого и среднего бизнеса пройдёт в Пскове

10:00, 09 октября 2019, ПАИ

10 октября в 12:00 в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2) состоится крупное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (корпорация МСП) совместно с партнерами и при поддержке администрации Псковской области проведёт семинар на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» в соответствии с федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Псковской области, представителей электронных торговых площадок.

Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов, в том числе увеличению оборотных средств от АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется: подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок; получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП; обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Пскова и Псковской области в закупках крупнейших государственных корпораций; изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие представители администрации Псковской области, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики региона, общественные объединения предпринимателей, а также электронных торговых площадок, представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте семинар-мсп.рф. Участие бесплатно. Количество мест ограничено.