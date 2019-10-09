Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил комиссию по образованию в парламенте Петербурга
Бывший вице-губернатор Псковской области Юрий Авдеев возглавил комиссию по образованию, культуре и науке в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал 78.ru.
Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров назвал Юрия Авдеева «опытным профессионалом, абсолютно подготовленным к любой должности».
На посту председателя комиссии по образованию Юрий Авдеев сменил Максима Резника, который сложил свои полномочия из-за разногласий с председателем Собрания.
Юрий Авдеев занимал пост заместителя губернатора Псковской области с 2009 года по 2011-й, до этого он работал заместителем руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту. С должности псковского вице-губернатора он перешёл в правительство Санкт-Петербурга, где возглавил спорткомитет. В 2016 году избран депутатом Законодательного Собрания Петербурга.