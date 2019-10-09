0
16:17
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
14:38
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
13:39
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
13:16
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
11:41
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
10:58
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
10:31
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
Еще новости
Общество

Бывший вице-губернатор Псковской области возглавил комиссию по образованию в парламенте Петербурга

Бывший вице-губернатор Псковской области Юрий Авдеев возглавил комиссию по образованию, культуре и науке в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.  Об этом сообщает портал 78.ru.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров назвал Юрия Авдеева «опытным профессионалом, абсолютно подготовленным к любой должности».

На посту председателя комиссии по образованию Юрий Авдеев сменил Максима Резника, который сложил свои полномочия из-за разногласий с председателем Собрания.

Юрий Авдеев занимал пост заместителя губернатора Псковской области с 2009 года по 2011-й, до этого он работал заместителем руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту. С должности псковского вице-губернатора он перешёл в правительство Санкт-Петербурга, где возглавил спорткомитет. В 2016 году избран депутатом Законодательного Собрания Петербурга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
У руководителя аппарата администрации Псковской области появился еще один заместитель Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области Александр Братчиков стал координатором проекта «Городская среда» ОАО «Псковавиа» возглавил Артём Тарасов Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества Управление строительства и капремонта Пскова возглавил Павел Андреев Псковская гордума досрочно прекратила полномочия Артура Гайдука Софья Пугачёва официально вступила в должность главы Новоржевского района Михаил Шауркин вступил в должность главы Дновского района
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
09 октября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
09 октября 2019
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
09 октября 2019
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
09 октября 2019
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
09 октября 2019
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
09 октября 2019
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
09 октября 2019
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
08 октября 2019
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Идет загрузка...