Псковская область перевыполнила план по посещаемости учреждений культуры на 23,8%

15:30, 09 октября 2019, ПАИ

В Псковской области за 9 месяцев целевой показатель посещаемости учреждений культуры, установленный профильным национальным проектов, перевыполнен на 23,8% - зафиксированы около 3,8 млн посещений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Замминистра культуры Ольга Ярилова на заседании рабочей экспертной группы комитета по культуре по осуществлению парламентского контроля за реализацией нацпроекта «Культура» рассказала, что уже к октябрю удалось перевыполнить целевой показатель по всей России. В число лидеров по количеству посещений учреждений культуры вошли Псковская, Иркутская, Воронежская и Липецкая области, Алтайский край, Чукотка и Крым.

Всего за указанный период российские дома культуры, концертные залы, библиотеки и другие организации посетили 615,7 млн раз, при этом в планах было порядка 587 млн визитов. К 2024 поставлена задача увеличить посещаемость учреждений культуры на 15%.

В Псковской области регулярно улучшается материально-техническая база сельских и районных домов культуры, библиотек. Так, при поддержке губернатора Михаила Ведерникова в деревне Полоное Порховского района появился спортивно-культурный комплекс. В рамках нацпроекта «Культура» в регионе работают три виртуальных концертных зала, еще такое же количество введут в эксплуатацию в ближайшее время в Островском, Невельском и Пыталовском районах.