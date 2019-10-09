ПсковГУ будет сотрудничать с Рижским техническим университетом

16:56, 09 октября 2019, ПАИ

Руководители ПсковГУ и Рижского технического университета договорились об академическом сотрудничестве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, подписание соглашение прошло в рамках официального визита делегации Псковского государственного университета в Ригу (Латвия).

Подписи под документом поставили врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и ректор Рижского технического университета Леонид Рыбицкий. В рамках соглашения университеты будут проводить совместные исследования, реализовывать образовательные проекты, а также сотрудничать в рамках программ докторантуры.

Кроме того, планируется обмениваться образовательными и научно-исследовательскими материалами, публикациями и академической информацией, предусмотрен и кадровый обмен.

На данный момент на счету ПсковГУ есть более 90 соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями из 22 стран мира, в том числе Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, США, Китая. Межвузовское сотрудничество ведется в сферах академической мобильности, международных образовательных программ и совместных научных и исследовательских проектов.