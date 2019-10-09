Псковская делегация отправилась на агропромышленную выставку «Золотая осень»

16:41, 09 октября 2019, ПАИ

Делегация Псковской области отправилась на 21-ую Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Мероприятие проходит в Москве на территории ВДНХ и приурочено к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На торжественной церемонии открытия выставки выступил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он рассказал, что в 2020 году заработает новая государственная программа, которая предусматривает продолжение строительства жилья, дорог, газо- и водопроводов, благоустройство сельских территорий. По словам главы кабмина, все это направлено на создание комфортных условий для жизни на селе. «Хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий. Мы, безусловно, будем оказывать поддержку АПК и дальше. Тем более, нам предстоит ещё многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В состав псковской делегации вошли председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, специалисты ведомства, а также операторы машинного доения, трактористы, механики и агрономы предприятий области. Они станут участниками деловой программы, в рамках которой пройдет Первый международный агропромышленный форум, посвященный развитию глобального рынка продовольствия, производству экологически чистой и органической продукции. Также планируется обсудить стратегию развития отечественного сельского хозяйства. Запланирован ряд круглых столов, участники которых поговорят о программе развития сельских территорий, применении технологий цифровой экономики в сельскохозяйственной сфере.

«Золотая осень» - самый крупный отечественный аграрный форум. На нем демонстрируется новая сельскохозяйственная техника, ресурсосберегающие технологии. Участники форума устанавливают взаимовыгодные контакты, в результате чего рынок наполняется отечественной сельскохозяйственной продукцией, расширяются торговые и кооперационные связи между субъектами Федерации и зарубежными странами. Благодаря «Золотой осени» повышается инвестиционная привлекательность российского агропромышленного комплекса.

В 2019 году на форуме собрались представители более 1,5 тысяч предприятий из 50 регионов Федерации и 17 зарубежных стран. Экспозиция занимает около 26,5 тыс. кв. метров. Субъекты презентуют крупные инвестиционные и организационно-управленческие проекты, удачные практики в селекционно-генетической сфере, инновационные подходы в АПК, планы по развитию сельских территорий и кооперации.

Организатор выставки - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.