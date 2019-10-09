0
16:17
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
14:38
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
13:39
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
13:16
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
11:41
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
10:58
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
10:31
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
Еще новости
Общество

Псковская делегация отправилась на агропромышленную выставку «Золотая осень»

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Российской Федерации

Делегация Псковской области отправилась на 21-ую Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Мероприятие проходит в Москве на территории ВДНХ и приурочено к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На торжественной церемонии открытия выставки выступил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он рассказал, что в 2020 году заработает новая государственная программа, которая предусматривает продолжение строительства жилья, дорог, газо- и водопроводов, благоустройство сельских территорий. По словам главы кабмина, все это направлено на создание комфортных условий для жизни на селе. «Хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий. Мы, безусловно, будем оказывать поддержку АПК и дальше. Тем более, нам предстоит ещё многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным», — подчеркнул Дмитрий Медведев.  

Фотографии предоставлены пресс-службой Правительства Российской Федерации

В состав псковской делегации вошли председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, специалисты ведомства, а также операторы машинного доения, трактористы, механики и агрономы предприятий области. Они станут участниками деловой программы, в рамках которой пройдет Первый международный агропромышленный форум, посвященный развитию глобального рынка продовольствия, производству экологически чистой и органической продукции. Также планируется обсудить стратегию развития отечественного сельского хозяйства. Запланирован ряд круглых столов, участники которых поговорят о программе развития сельских территорий, применении технологий цифровой экономики в сельскохозяйственной сфере.

«Золотая осень» - самый крупный отечественный аграрный форум. На нем демонстрируется новая сельскохозяйственная техника, ресурсосберегающие технологии. Участники форума устанавливают взаимовыгодные контакты, в результате чего рынок наполняется отечественной сельскохозяйственной продукцией, расширяются торговые и кооперационные связи между субъектами Федерации и зарубежными странами. Благодаря «Золотой осени» повышается инвестиционная привлекательность российского агропромышленного комплекса.  

В 2019 году на форуме собрались представители более 1,5 тысяч предприятий из 50 регионов Федерации и 17 зарубежных стран. Экспозиция занимает около 26,5 тыс. кв. метров. Субъекты презентуют крупные инвестиционные и организационно-управленческие проекты, удачные практики в селекционно-генетической сфере, инновационные подходы в АПК, планы по развитию сельских территорий и кооперации.

Организатор выставки - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
09 октября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
09 октября 2019
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
09 октября 2019
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
09 октября 2019
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
09 октября 2019
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
09 октября 2019
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
09 октября 2019
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
08 октября 2019
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Идет загрузка...