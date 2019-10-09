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Общество

Сергей Елизаров: Компания «Экопром» активно сотрудничает с активистами ОНФ

Сергей Елизаров

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области – всегда активно взаимодействует с активистами общероссийского народного фонда. Об этом Псковскому агентству информации заявил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

По его словам, сотрудничать с регоператором проект «Генеральная уборка» начал с конца 2018 года. Тогда к общественникам обратились жители деревни Покрутище Псковского района, которым нужна была помощь в вывозе большого количества мусора.

Он отметил, что в ОНФ прекрасно понимают, что компания «Экопром» не может работать безвозмездно, выезжать по каждой просьбе экоактивистов и бесплатно убирать свалки. «Но нам они пошли навстречу, тем самым продемонстрировали, что компания готова идти на компромисс и взаимодействие», - подчеркнул Сергей Елизаров и отметил, что у экоактивистов нет никаких претензий к работе регоператора. 

Общественник пояснил, что к компании «Экопром» активисты ОНФ обращаются только в рамках проекта «Генеральная уборка». «Его ядром является интерактивная «Карта свалок». Любой житель региона может занести туда свалку, а мы, зная ее расположение, пишем письма во все ведомства, которые ответственны за ее ликвидацию, в том числе обращаемся и в компанию «Экопром», - уточнил Сергей Елизаров и добавил, что директор компании «Экопром» Сергей Пайст активно пользуется картой и знает обо всех имеющихся свалках.

Компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает на территории одиннадцати регионов России.

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