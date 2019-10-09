Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»

17:42, 09 октября 2019, ПАИ

Детский хоровой коллектив «Ступени» при Опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова будет бороться за Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Талант». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал коллектив газеты «Красный маяк».

Только в этом году хор «Ступени» завоевал первое место в областном конкурсе «Открытое пространство», стал лауреатом международного конкурса «Наше будущее» и победителем областного этапа Всероссийского конкурса школьных хоров (лучший хор области среди всех образовательных учреждений), а также дипломантом Всероссийского конкурса «Поют дети России», финал которого проходил в Артеке, где хор представлял Северо-Западный федеральный округ.

«В июне ребята принимали участие в Ганзейских днях нового времени в Пскове, а в августе стали частью сводного хора Псковской области на праздновании 75-летнего юбилея образования региона. Кроме того, «Ступени» участвовали в акции «Вся страна поёт гимн» и вложили свою лепту в рекорд, занесённый в итоге в книгу рекордов Гиннесса», - отмечается в заявке.

Приём заявок на соискание премии продлится до 12:00 5 декабря. Претендовать на награду и выдвигать номинантов может кто угодно. Важно, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо желательно вложить фотографию соискателя награды.

Победители определятся по итогам двух туров народного голосования на сайте Псковского агентства информации, свои баллы расставят и члены жюри, в состав которого войдут победители прошлых лет, представители власти, общественники.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие»,«Команда-2018».