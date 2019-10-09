Двух наркоманов задержали росгвардейцы в Великих Луках

17:20, 09 октября 2019, ПАИ

В Великих Луках в Коммунальном проезде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух мужчин в состоянии наркотического опьянения. Произошло это 8 октября около 11:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

У задержанных также изъяли приспособление для употребления наркотиков.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, граждан привлекут к административной ответственности.