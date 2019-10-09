Минэкономразвития хочет разрешить россиянам самим выбирать способ банкротства

17:56, 09 октября 2019, ПАИ

Министерство экономического развития России предложило разрешить гражданам самим выбирать способ банкротства — через суд или во внесудебном порядке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра экономического развития Илью Торосова.

По его словам, для того чтобы у россиян появилась такая возможность, необходимо объединить два законопроекта об упрощении банкротства физических лиц.

Речь идет о законопроекте, который подготовило Минэкономразвития, и о документе, разработанным депутатом Госдумы Николаем Николаевым. Первый документ предусматривает освобождение арбитражных управляющих от ряда обязанностей в делах о несостоятельности граждан с долгами до 700 тысяч рублей. Второй – предлагает удешевить процедуру банкротства за счет того, что она будет внесудебной.

Пока что неясно, каким образом будут объединены два данных законопроекта, и кто будет вносить новый проект в Госдуму.