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Общество

Минэкономразвития хочет разрешить россиянам самим выбирать способ банкротства

Министерство экономического развития России предложило разрешить гражданам самим выбирать способ банкротства — через суд или во внесудебном порядке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра экономического развития Илью Торосова.

По его словам, для того чтобы у россиян появилась такая возможность, необходимо объединить два законопроекта об упрощении банкротства физических лиц.

Речь идет о законопроекте, который подготовило Минэкономразвития, и о документе, разработанным депутатом Госдумы Николаем Николаевым. Первый документ предусматривает освобождение арбитражных управляющих от ряда обязанностей в делах о несостоятельности граждан с долгами до 700 тысяч рублей. Второй – предлагает удешевить процедуру банкротства за счет того, что она будет внесудебной.

Пока что неясно, каким образом будут объединены два данных законопроекта, и кто будет вносить новый проект в Госдуму.

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