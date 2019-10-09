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Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года

В этом году по итогам всех этапов Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте победу одержал пскович Павел Захарченко. На втором месте оказался петербуржец Вадим Волков, на третьем – пскович Денис Гаврилов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

В зачетной группе легковых автомобилей с приводом на переднюю ось первое место занял Вадим Волков, второе — Павел Алексеев, третье — Егор Усков. Все трое – представители Санкт-Петербурга.

В классе легковых автомобилей с приводом на заднюю ось лучшим в сезоне был Павел Захарченко, вторую строчку занял Андрей Морозов, третью - Руслан Русинов. Все трое спортсменов - псковичи.

В зачёте полноприводных автомобилей победу одержал петербуржец Вадим Волков. «Серебро» завоевал пскович Денис Гаврилов, «бронзу» - пскович Алексей Блохин.

В открытом первенстве Псковской области по автомногоборью, где соревнуются участники младше 18 лет, весь пьедестал заняли петербуржцы: первый – Вадим Волков, второй – Тимур Абитов, третий – Александр Шуляев.

По итогам сезона в командном зачёте первое место завоевала петербургская сборная «ВОА-СПб», второй результат – у псковской команды «Драйв», третий – у сборной ДЮАС «Пилот» (Санкт-Петербург).

Чемпионат и Первенство Псковской области по автомногоборью в этом году проходили в пять этапов, финальный состоялся 5 октября. В сезоне за очки боролись 63 пилота из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга.

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