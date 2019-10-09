Стал известен состав жюри псковской «Киномании» в категории для начинающих кинолюбителей

19:45, 09 октября 2019, ПАИ

В Пскове определился состав жюри, который будет оценивать работы номинантов, на конкурсе авторского молодёжного короткометражного кино «Киномания» в категории «Влюблённые в кино» (для начинающих кинолюбителей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.

В данной категории авторы фильмов будут соревноваться в одной номинации – «Лучший молодёжный фильм». Дипломами I, II, III степени будут отмечены три лучшие работы.

В состав жюри вошли исполнительный продюсер телеканала «Первый Псковский» Андрей Пономарёв, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, заместитель директора ГТРК «Псков» Виталий Михайлов, старший преподаватель кафедры связей с общественностью и журналистики, видеооператор Евгений Сумин.

Финал конкурса состоится 16 ноября на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.