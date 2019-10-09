Точечную застройку хотят запретить в России

20:10, 09 октября 2019, ПАИ

В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку. С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе правительственного часа, который был посвящен нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает РБК.

Вячеслав Володин отметил, что высотки уродуют исторический центр и доставляют проблемы людям. В частности, при строительстве высоких домов не рассчитаны дороги, транспортное сообщение и другая инфраструктура, а также рядом с такими домами нет мест в детских садах, в школах и поликлиниках. При этом спикер нижней палаты отметил, что количество многоэтажных домов неуклонно растет.

Спикер предложил обязать застройщиков сдавать дома с объектами социальной инфраструктуры. Законодательные инициативы могут быть разработаны в течение одного месяца. Вице-премьер Виталий Мутко в ответ заявил, что подобные обязательства застройщиков в настоящее время регулируются нормативами по обеспечению социальной инфраструктуры. Такой стандарт станет обязательным на общефедеральном уровне с 2021 года.