Имущество на 40 тысяч рублей украли псковичи из строящегося дома в Торошинской волости

20:28, 09 октября 2019, ПАИ

В Псковском районе двое безработных, ранее судимых местных жителей 63 и 45 лет сорвали замок с двери строящегося дома в Торошинской волости и украли оттуда имущество на 40 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, похищенное у подозреваемых изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ещё одна кража произошла 7 октября в Дедовичах. 46-летняя безработная местная жительница украла со стоявшего у дома на улице Харченко автомобиля ВАЗ-2115 рюкзак, ноутбук, сумку и кошелек. Эти вещи владелец машины ненадолго оставил на багажнике легковушки. Причиненный ущерб составил около 16 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемую в краже и изъяли у неё похищенное. Женщина дала признательные показания, проводится проверка.