Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»

20:45, 09 октября 2019, ПАИ

Историк-архивист, краевед Николай Меньшов поборется за статуэтку первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Призвание». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала экскурсовод, краевед , общественный деятель Людмила Ковалёва.

В заявке отмечается, что Николай Меньшов является ведущим краеведом южной части Псковской области и занимается всесторонним изучением прошлого Себежского, Велижского и Невельского уездов Витебской губернии, которые сейчас входят в состав Себежского, Пустошкинского, Невельского, Новосокольнического и Усвятского районов.

«Николай Меньшов ввёл в научный оборот исторические источники широкого спектра. В частности, писцовые и переписные книги Себежского и Невельского уездов, ревизские сказки псковской и велижской вотчин князей Юсуповых с центром в погосте Афанасьева Слобода и селе Усвяты, рапорты уездных судов Псковской губернии и другие», - подчеркнула Людмила Ковалёва.

Также в письме отмечается, что Николай Меньшов занимается изучением прошлого железнодорожной отрасли, биографии церковнослужителей и поисковой работой в архивах пограничной службы ФСБ России, Минобороны РФ и государственном архиве России.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>