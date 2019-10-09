В Эстонии предложили знакомить молодёжь с конституцией с помощью комиксов и рэпа

21:12, 09 октября 2019, ПАИ

Молодых жителей Эстонии предложили знакомить с конституцией с помощью комиксов и рэпа. Такое предложение в письме министру юстиции Райво Аэгу озвучила генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг.

По её словам, до молодого поколения конституцию можно было бы донести при помощи комиксов, рэпа или видео в YouTube. Также, по её мнению, для знакомства с основным законом страны можно провести лекции и обсуждения, а также попросить известного эстонского автора написать пьесу или стихотворение или же найти возможность вплести положения конституции в популярные телесериалы.

Кроме того, она советует в честь столетия конституции Эстонии, которое будет отмечаться 15 июня 2020 года, представить основной закон страны при помощи настенных календарей и специальной театральной постановки.