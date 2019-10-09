0
22:28
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
20:45
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
17:42
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
16:17
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
14:38
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
13:39
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
13:16
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
Еще новости
Общество

В Эстонии предложили знакомить молодёжь с конституцией с помощью комиксов и рэпа

Молодых жителей Эстонии предложили знакомить с конституцией с помощью комиксов и рэпа. Такое предложение в письме министру юстиции Райво Аэгу озвучила генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг.

По её словам, до молодого поколения конституцию можно было бы донести при помощи комиксов, рэпа или видео в YouTube. Также, по её мнению, для знакомства с основным законом страны можно провести лекции и обсуждения, а также попросить известного эстонского автора написать пьесу или стихотворение или же найти возможность вплести положения конституции в популярные телесериалы.

Кроме того, она советует в честь столетия конституции Эстонии, которое будет отмечаться 15 июня 2020 года, представить основной закон страны при помощи настенных календарей и специальной театральной постановки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
09 октября 2019
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
09 октября 2019
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
09 октября 2019
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
09 октября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
09 октября 2019
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
09 октября 2019
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
09 октября 2019
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
09 октября 2019
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы

Идет загрузка...