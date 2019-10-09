Умные «лежачие полицейские» появятся в России

21:56, 09 октября 2019, ПАИ

В 2021 году на российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские». Они по данным видеокамер самостоятельно будут решать, поднимать ли препятствие над дорогой для каждого конкретного автомобиля или нет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

В настоящее время проект проходит обсуждение в экспертной группе организации. Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы, в которых будет проходить тестирование технологий, назовут в следующем году. А если проект пройдет опытные испытания, то первые умные «лежачие полицейские» появятся в 2021 году. На реализацию проекта могут быть потрачены около 8 млн рублей.

Авторы проекта считают, что внедрение умных «лежачих полицейских» позволит продлить жизнь автомобильной подвески на 40%. Кроме того, они будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить, когда преодолевается искусственная неровность.