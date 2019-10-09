Свыше 12 млн россиян живут без доступа к водопроводу

23:03, 09 октября 2019, ПАИ

В России более 12 млн человек живут без доступа к центральному водоснабжению, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя счетной палаты Галину Изотову.

Также, по ее словам, 11 млн человек в 83 регионах России не обеспечены качественной питьевой водой. При этом в федеральном проекте «Чистая вода» не предусмотрен показатель роста качества питьевой воды для жителей населенных пунктов.

По её мнению, требуется развивать технические регламенты качественной воды, составляющей основу долголетия, которое является одним из центральных вопросов «майских указов» президента России Владимира Путина.