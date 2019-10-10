Нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля в Опочке
Нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля в Опочке 8 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Около 22:22 у жилого дома 8/15 на улице Коммунальной автомобиль ВАЗ-2105 под управлением 21-летнего водителя сбил 37-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил множественные переломы конечностей, черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
У водителя автомобиля признаки алкогольного опьянения отсутствовали. По факту ДТП проводится проверка.