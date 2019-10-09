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Четыре пожара произошли в Псковской области за сутки

Четыре пожара произошли в Псковской области за сутки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.  

9 октября в 15:57 в деревне Балсово Псковского района сгорел жилой дом из-за аварийного режима работы электропроводки.

В 16:10 в деревне Дубровка Плюсского района в дачном доме обгорели стены и потолок. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

По той же причине в 16:41 в Локне на улице Октябрьской в бане огонь повредил стены и потолочные перекрытия. Спасены баня, гараж, сарай

10 октября в 2:09 в деревне Блянск Гдовского района жилой дом выгорел изнутри. Причиной пожара названо неосторожное обращение неустановленного лица с огнем.

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