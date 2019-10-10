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Общество

Родителей курящих детей предлагают привлекать к ответственности в России

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Обсуждается административное наказание, то есть речь идет о предупреждении, штрафе или даже аресте на несколько суток, пишет газета «Известия».

Инициатива внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» появилась в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября.

Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, однако в министерстве «Известиям» заявили, что инициатива в ведомство еще не поступала.

По сообщению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в России курят порядка 10% старшеклассников.

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