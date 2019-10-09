«Опора России»: Допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий категорически неприемлемо

09:34, 10 октября 2019, ПАИ

Допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий категорически неприемлемо. С такой позицией «Опора России» обратилась к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. Об этом пишет газета «Известия».

Представители бизнеса отмечают, что такой шаг поставит под угрозу срыва выполнение целей национального проекта по малому бизнесу, который предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек.

Бизнес-объединение «Деловая Россия» поддержало главу «Опоры России» Александра Калинина. Член генсовета организации Алексей Рябинин подчеркнул, что любые ограничения для самозанятых снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться.

До этого Антон Силуанов предложил закрепить возможность регистрироваться самозанятыми лишь за гражданами определенных профессий. Он мотивировал это злоупотреблениями предприятий, которые нанимают сотрудников, использующих специальный налоговый режим.

Издание уточнило у ФНС масштаб проблемы, заявленной министром финансов. Там признали, что нарушения существуют, но они носят единичный характер.