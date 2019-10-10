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Общество

Меньше всего пенсионеров с психическими расстройствами проживает в Псковской области

Меньше всего пенсионеров с психическими расстройствами и расстройствами поведения зарегистрировано в Псковской области. Как сообщает News.ru со ссылкой на Минздрав РФ, в регионе фиксируется 1755 случаев на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин). Это один из самых низких показателей по стране.

Лучше ситуация обстоит только в Чеченской республике (857,3 случаев на 100 тысяч) и в  Республике Ингушетия (1240,7 случаев на 100 тысяч населения). 

В целом по России за четыре года количество пенсионеров, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, сократилось на 14%. Показатели снизились с 3681,3 случая в 2015 году до 3167,5 в 2018 году.

Больше всего пенсионеров с психическими отклонениями зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (6016,9 на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста), Орловской области (5758,4) и республике Марий Эл (5753).

О том, как живут пациенты геронтологического отделения Псковской областной психиатрической больницы № 1 в Богданово можно прочитать здесь>>>.

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