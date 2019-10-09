Пенсионерки из Гдова и Островского района лишились денег после общения с мошенниками

10:33, 10 октября 2019, ПАИ

9 октября 58-летней жительнице Островского района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил пенсионерке, чтобы избежать несанкционированного доступа к ее банковской карте, требуется уточнить её реквизиты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в итоге мошенник получил необходимые сведения, и с карты женщины пропали более 5 тысяч рублей.

8 октября жертвой мнимого банковского работника стала пенсионерка из Гдова. В результате у неё пропали 135 тысяч рублей.

В подобной ситуации оказалась и 49-летняя жительница Острова. После телефонного общения с незнакомцем она лишилась 12,5 тысяч рублей.