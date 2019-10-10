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Общество

Четырех индусов выдворили из России псковские судебные приставы

Четырех жителей Индии псковские судебные приставы выдворили из России за незаконное нахождение на территории страны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Индусы пояснили, что приехали в Россию с целью туризма. Однако, как выяснилось в ходе проверки документов, на территории РФ они находились незаконно, поскольку не были оформлены документы, дающие право на пребывание в пограничной зоне страны, в частности – паспорт и индивидуальный пропуск.

Красногородский районный суд Псковской области за нарушение правил въезда и пребывания в пограничной зоне оштрафовал индусов на 500 рублей с административным выдворением за пределы России.

Судебные приставы специализированного отдела оперативного дежурства группы быстрого реагирования УФССП России по Псковской области сопроводили граждан Индии до аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге, где их ожидал авиарейс до Дели.

В пресс-службе добавили, что с начала года в принудительном порядке псковские судебные приставы выдворили за пределы России уже более 170 иностранцев.

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