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Общество

Выездные вакцинации против гриппа пройдут у «Ленты» и «Империала» в Пскове

Псковская городская поликлиника проведет две выездные вакцинации против гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении.

Так, псковичи смогут сделать прививки с 12 по 13 октября на территории гипермаркета «Лента» (Рижский проспект, 96Б) с 10:00 до 14:00 в передвижном фельдшерско-акушерском пункте (государственный номер В 862 КР 60).

Кроме этого, привиться от гриппа можно с 14 по 18 октября на территории гипермаркета «Империал» (улица Коммунальная, 41) с 10:00 до 15:00 в передвижном ФАПе (государственный номер В 862 КР 60).

Прививки проводятся бесплатно. «Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ», — подчеркнули в поликлинике и призвали сделать прививку своевременно.

Возможна организация прививок по месту работы. Подробную информацию можно получить по телефонам 53-49-42 (приемная главного врача) и 53-62-14 (отделение профилактики).

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