В Псковской области разрабатывают стратегию социально-экономического развития региона

11:15, 10 октября 2019, ПАИ

Стратегическая сессия «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2035 года» начала работу в Пскове 10 октября. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, её проводят эксперты Высшей школы экономики (ВЭШ).

Представитель ВЭШ Константин Головщинский пояснил, что разработка мероприятий программы социально-экономического развития будет вестись с участием всех заинтересованных лиц: органов власти региона, органов местного самоуправления, представителей бизнеса, некоммерческих организаций. «Их всех нужно привлечь, потому что они лучше знают ситуацию на местах», - подчеркнул он.

По словам эксперта, Высшая школа экономики работала в этом направлении и в других регионах, однако, организован процесс там был иначе. «Как правило, мы устраиваем монолог, потому что обычно регионы говорят: «Приезжайте, доложите, мы поспрашиваем и разъедемся». Мы это называем «режим подводной лодки». Но в Псковской области мы нашли понимание, что нужно организовать работу иначе», - отметил Константин Головщинский.

Он также сообщил, что работа над стратегией началась в сентябре и завершится в декабре, когда документ должен быть сдан в администрацию Псковской области. Далее он будет направлен на утверждение в Псковское областное Собрание, Общественную палату и в Правительство РФ.

Работать в Псковской области будут 6 экспертов Высшей школы экономики. «Мы будем работать наездами: раз в неделю приезжать, а потом мы уже приедем представлять результаты и готовый документ ляжет на стол в администрации в конце декабря», - заверил Константин Головщинский.

Открывая стратегическую сессию, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что работа над программой будет включать три этапа: аудит, разработка самого документа и детального плана мероприятий. «Мы выражаем искреннюю уверенность, что сегодняшняя встреча внесет значительный вклад в разработку документа, не сомневаюсь, что это поможет при реализации нацпроектов», - заявила она.

Вице-губернатор подчеркнула, что готовящаяся стратегия очень важна, так как в ней будут определены главные задачи социально-экономического развития Псковской области до 2035 года.