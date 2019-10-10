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Общество

Почти 100 тысяч рублей украли лжекоммунальщики у пенсионерки в Пушкинских Горах

90 тысяч рублей украли неустановленные мужчина и женщина у 78-летней пенсионерки в Пушкинских Горах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленники представились работниками коммунальной службы.

9 октября около 17:00 на улице Ленина в поселке Пушкинские Горы в дом к пожилой женщине вошли мужчина и женщина, которые собрались, якобы, прочистить вентиляционные шахты. Пока незнакомка беседовала с хозяйкой на кухне, мужчина обошел квартиру. Когда гости ушли, женщина обнаружила, что из комнаты исчезли 90 тысяч рублей, которые хранились в кошельке в тумбе швейной машинки.

По данному факту в ОМВД России по Пушкиногорскому району возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Установлены приметы подозреваемых: женщине на вид 30-35 лет, рост 160 сантиметров, полного телосложения, волосы светлые до плеч, а мужчина – худощавый, 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров.

Кроме этого, подозреваемые заходили и к другой пенсионерке, проживающей в соседнем подъезде этого дома. Однако, она не пустила их в квартиру. Женщина позвонила в местную коммунальную службу, где ей сообщили, что никаких подобных проверок в жилом секторе сейчас не проводится.

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