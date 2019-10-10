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Общество

Поезд «Москва – Псков» назван одним из самых «храпящих»

Поезд «Москва – Псков» назван одним из самых «храпящих» в России. Такие данные приводит сервис путешествий Туту.ру. Его эксперты провели исследование, в основу которого легли более 150 тысяч текстовых отзывов пассажиров с лета 2016 года по осень 2019 года.

По каждому из железнодорожных направлений подсчитывалось количество отзывов, содержащих слово «храп». При этом в рейтинг попали те направления, у которых более пяти отзывов с ключевым словом.

Самым «храпящим» поездом стало направление «Москва – Кинешма», 0,39% всех отзывов имело слово «храп». Второе место занял поезд «Москва – Псков» (0,19%), третье – «Москва – Пенза» (0,16%).

Сервис приводит в результатах исследования примеры отзывов пассажиров. «Когда покупала билет, нажимала условие «женское» купе, в итоге я, выбрав женское купе, оказываюсь с храпящим мужиком. Не спала всю ночь. Слушала дикий храп и сторожила ребенка», - написала в отзыве пассажирка поезда «Москва – Псков».

Эксперты сервис путешествий Туту.ру отмечают, что по итогам исследования стало ясно, что пассажиры редко жалуются на храпящих соседей: в среднем, один отзыв из тысячи содержит слово «храп». Чаще люди жалуются на духоту или холод в вагоне или на отсутствие wi-fi.

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