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Общество

В Псковской области пока не выбрана телекомпания для вещания на ОТР

В Псковской области пока не выбрана телекомпания, которая будет вещать на канале Общественного телевидения России. Об этом заявил начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев в эфире ПАИ-live 10 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

29 ноября в России на 21-й кнопке заработает ОТР. «Здесь субъекты смогут размещать свои программы регионального контента: 3 часа утром, 2 часа вечером. Но в Пскове такой канал пока не выбран», - уточнила директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина.

Денис Матвеев отметил, что у жителей есть потенциал завести такой «общественный» канал.

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