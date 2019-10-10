Названо количество мигрантов в России

13:38, 10 октября 2019, ПАИ

В России доля мигрантов к общему числу жителей страны составляет около 8%. По этому показателю Россия занимает третью строчку в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елену Егорову.

По её словам, в России более 12 миллионов мигрантов. Столько же их в Германии. Обе страны делят третье место по числу мигрантов. Лидируют по этому показателю США (более 50 млн человек) и Саудовская Аравия (более 37 млн мигрантов).

Однако, по мнению эксперта, по данному показателю сложно сделать вывод, много или мало мигрантов в России. Елена Егорова отметила, что по процентному соотношению Россия сильно отстает от лидеров: по абсолютным показателям мигранты составляют около 8%, тогда как у ОАЭ – 88%.