До 60% должна вырасти численность занимающихся спортом россиян к 2030 году

14:57, 10 октября 2019, ПАИ

Министерство спорта рассчитывает, что к 2030 году 60% россиян будут вовлечены в занятия физкультурой. Об этом заявил руководитель ведомства Павел Колобков, сообщает ТАСС.

Министр напомнил, что на данный момент перед ведомством стоит задача добиться увеличения уровня количества граждан, занимающихся спортом до 55% к 2024 году. Он отметил, что сейчас с хорошими показателями завершается стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.

При этом он подчеркнул, что к 2030 году Министерство спорта будет ставить перед собой более амбициозные цели - подойти к границе 60% занимающихся спортом. Для этого будет создана «Стратегия-2030», при разработке которой ведомство будет ориентироваться на указ президента России Владимира Путина.