0
16:00
Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
18:17
Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года
18:07
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
17:56
Великолукский боксёр стал претендентом на «Народное признание – 2019»
11:52
Тренер по самбо из Себежа пополнил список претендентов на «Народное признание»
17:36
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 5 октября
17:41
Мотокросс в Пскове: ПАИ-live с Алексеем Караваевым
Еще новости
Спорт

До 60% должна вырасти численность занимающихся спортом россиян к 2030 году

Министерство спорта рассчитывает, что к 2030 году 60% россиян будут вовлечены в занятия физкультурой. Об этом заявил руководитель ведомства Павел Колобков, сообщает ТАСС.

Министр напомнил, что на данный момент перед ведомством стоит задача добиться увеличения уровня количества граждан, занимающихся спортом до 55% к 2024 году. Он отметил, что сейчас с хорошими показателями завершается стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.

При этом он подчеркнул, что к 2030 году Министерство спорта будет ставить перед собой более амбициозные цели - подойти к границе 60% занимающихся спортом. Для этого будет создана «Стратегия-2030», при разработке которой ведомство будет ориентироваться на указ президента России Владимира Путина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
10 октября 2019
Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года
09 октября 2019
Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
07 октября 2019
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
Великолукский боксёр стал претендентом на «Народное признание – 2019»
07 октября 2019
Великолукский боксёр стал претендентом на «Народное признание – 2019»
Тренер по самбо из Себежа пополнил список претендентов на «Народное признание»
07 октября 2019
Тренер по самбо из Себежа пополнил список претендентов на «Народное признание»
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 5 октября
02 октября 2019
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 5 октября
Мотокросс в Пскове: ПАИ-live с Алексеем Караваевым
01 октября 2019
Мотокросс в Пскове: ПАИ-live с Алексеем Караваевым
Этап чемпионата Псковской области по мотокроссу пройдёт 20 октября
01 октября 2019
Этап чемпионата Псковской области по мотокроссу пройдёт 20 октября

Идет загрузка...