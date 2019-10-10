В тройку лучших соцработников страны вошла директор Новосельского дома-интерната

14:01, 10 октября 2019, ПАИ

В тройку лучших на Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» вошла директор Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов (Стругокрасненский район) Юлия Васильева. Она заняла второе место в номинации «Лучший директор стационарного учреждения социального обслуживания» и вошла в число лауреатов конкурса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Новосельский дом-интернат Юлия Васильева возглавляет с 2008 года. В социальном учреждении проживают около 40 пенсионеров.

Целью проведения Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» является повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров. Претендентов на участие в конкурсе выдвигали трудовые коллективы.